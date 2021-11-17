Наиболее востребованной областью GPS / ГЛОНАСС мониторинга является — мониторинг автотранспорта.
В основе лежит технология, позволяющая определять местоположение транспортных средств, контролировать параметры движения, работу двигателя, другого оборудования и систем с помощью навигационных трекеров и дополнительных датчиков, информация с которых передается в различные системы мониторинга. Такие решения, эффективно используются в самых различных областях, где есть автопарки или иной транспорт:
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