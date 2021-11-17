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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наиболее востребованной областью GPS / ГЛОНАСС мониторинга является — мониторинг автотранспорта.
В основе лежит технология, позволяющая определять местоположение транспортных средств, контролировать параметры движения, работу двигателя, другого оборудования и систем с помощью навигационных трекеров и дополнительных датчиков, информация с которых передается в различные системы мониторинга. Такие решения, эффективно используются в самых различных областях, где есть автопарки или иной транспорт:

  • ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
  • СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
  • СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
  • ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ
  • ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
  • МОНИТОРИНГ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
  • ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
  • ИНКАССАЦИЯ

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Наши менеджеры подберут для Вас оборудование и тарифы по обслуживанию, максимально соответствующее Вашим требованиям. Мы заключим с вами договор и выполним монтаж в удобном для Вас месте и в удобное для Вас время.

Контакты

Телефон: +7 (936) 938 18 32
Адрес: Россия, Москва 1-й Силикатный проезд 25
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Телеграмм - тех поддержка - @Mon4You_bot
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